ガンバ大阪は25日、ダニエル・ポヤトス監督が契約満了に伴い、今季限りで退任することが決まったと発表した。今季はJ1リーグ戦2試合を残し、16勝6分け14敗の勝ち点54で8位につけている。ポヤトス監督は一昨季、G大阪の監督に就任。初年度は16位に低迷したが、昨季はチームを大きく立て直すと、18勝12分け8敗の勝ち点66で4位に食い込み、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)出場権を獲得していた。G大阪は今月1日、松田浩フットボ