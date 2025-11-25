ギリシャ出身の芸術家が新潟市内に2カ月半滞在し、アート制作に挑戦しています。ガラスや銅器など様々な素材を使い、日本や新潟の自然を表現する制作現場に密着しました。 キラキラと輝く複雑な形をした〝ガラス〟。針金で天井に吊るされています。 ギリシャ出身の芸術家 ダナイ・コツァキさんの作品です。ダナイさんは9月から新潟市に滞在し、ガラスアートや彫刻・植物を使ったバイオアートな