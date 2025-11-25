ピンコイは11月21日に、大人のためのトイデジタルカメラ（トイデジ）「PaperShoot（ペーパーシュート）」の新シリーズ「Aura Bricks コレクション」の販売を、「PaperShoot」公式ショップにて開始した。カラーは、ホワイト、ブラック、ブルー、ディープグリーン、ベージュ、イエローの6色。●「世界にたったひとつの作品」をつくった、あの感覚をもう一度！「Aura Bricks コレクション」は、カメラ本体およびアクセサリーをブ