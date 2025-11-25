「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属するラオーラ・パンテーラさんが、25日までにエックスを更新。喉の手術に伴い、配信活動を一時休止することを発表した。【写真】喉の手術を公表したラオーラさんに、日米ファンから応援の声が殺到ラオーラさんは自身のYouTubeチャンネルで、声がうまく出せなくなってしまう「声帯結節」を患ったことを明かし、手術を受けるため活動を休