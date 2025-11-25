Snow Manの目黒蓮とラウールが25日、都内で開催された「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席。ラウールが、『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演する目黒への思いを語った。【写真】目黒蓮、凛々しい表情が美しすぎる！「THE ONES TO WATCH」は、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた者など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を