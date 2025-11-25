【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の4期生、正源司陽子と藤嶌果歩が、12月1日発売の『bis』冬号（光文社）の裏表紙と誌面に登場。ペアで裏表紙を飾るのは、2024年秋号に続いて2度目となる。 ■“しょげかほと過ごす特別なホリデイ”企画を掲載 ファッションシュートでは、クリスマスやお正月など、ホリデイシーズンを彩る様々なアイデアをシェアする“しょげかほと過ごす特別なホリデイ”企画を実施