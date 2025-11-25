○共和電 [東証Ｓ] 発行済み株式数の6.53％にあたる181万4800株の自社株を消却する。消却予定日は12月15日。 ○プロＨＤ [東証Ｇ] 発行済み株式数の6.6％にあたる38万5000株の自社株を消却する。消却予定日は12月19日。 ○大栄環境 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.04％にあたる4万株(金額で1億6000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月26日から12月12日まで。 ○ＧＭＯ [東証Ｐ] 発