5年前、首都高湾岸線で時速268キロのポルシェで乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた男の初公判で検察側は男が「助手席の長男に車の性能を見せて驚かせようと考えていた」と指摘しました。黒いジャンパーを頭からかぶった男。危険運転致死の罪に問われている彦田嘉之被告（55）です。2020年8月、彦田被告は、川崎市の首都高湾岸線で高級車のポルシェを運転し、時速およそ200キロから268キロで走行。車線変更した際に、内