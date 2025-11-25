雪の季節を前に、広島県三次市の国道沿いで冬用タイヤの装着が呼びかけられました。■職員の呼びかけ「早めの冬用タイヤの交換をよろしくお願いします」１１月２５日、三次市布野町の国道５４号沿いにある道の駅では、国土交通省の職員らがドライバーにチラシを配りました。島根県との県境近くは豪雪地帯で、昨シーズン、付近では大雪による３度の通行止めや２度の立ち往生が発生しました。■国土交通省三次河川国道事