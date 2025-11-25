※12月12日、東証グロース市場に上場予定のフィットクルー [東証Ｇ]は25日、仮条件を発表した。 ●フィットクルー 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月12日 事業内容：パーソナルトレーニングジム及びパーソナルトレーナー 養成スクールの運営 仮条件：2000円～2200円 想定発行価格：1910円 上場時発行