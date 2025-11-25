熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強を観測した地震を受け、高市総理は「早急に被害状況を把握することなどを指示した」と話したうえで、地域の住民に今後も注意するよう呼びかけました。高市総理「私からは早急に被害の状況を把握すること、そしてまた、国民の皆様に被害状況も含めてしっかりとこれをお知らせをするということにつきまして指示をいたしました」熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強を観測した地震を受け、高