１日、宇宙ステーションで合流した「神舟２０号」と「神舟２１号」の飛行士。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社酒泉11月25日】中国の宇宙ステーションに滞在する有人宇宙船「神舟21号」の乗組員は現在、良好な状態を保ち、計画に基づき所定の作業を進めている。ステーションに接続している「神舟20号」は今後も関連の試験を実施する。