将棋の藤井聡太棋聖＝竜王、名人、王位、棋王、王将＝が２５日、千葉・浦安市の「グランドニッコー東京ベイ舞浜」で行われた棋聖就位式に出席した。今年６月に行われた第９６期棋聖戦五番勝負では、初のタイトル戦となる杉本和陽六段を相手に３連勝。２０２０年に自身初のタイトルを獲得した棋聖位を６年連続で獲得した。居飛車党の藤井は、振り飛車党の杉本との番勝負を「シリーズの開幕を新鮮な気持ちで迎えました。今期の