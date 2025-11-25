大阪府の吉村洋文知事が２５日に会見し、議員定数削減について「ちゃんと時期を明確にしましょう」「議論して結論出なければ削減」と強調した。自民党と協議を続けている議員定数削減について、「議論すれども結論出ずということは僕はダメだと思っています。そんな政治をずっとやってきました。自分の身分に関すること、政治家の身分に関することはこのパターンが多いですから」と述べ、「（仮に）１年間議論するのであれば、