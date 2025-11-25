歌手レニー・クラヴィッツが先日オーストラリアで行われたコンサート中、ファンからドレッドを4本むしり取られたという。21日の「ブルー・エレクトリック・ライト」ツアー公演中、1989年のヒット曲『レット・ラヴ・ルール』のパフォーマンスで観客の間を歩いていたところ、その事件が起きたそうだ。 【写真】レニー・クラヴィッツの見事なドレッドヘア 22日のインスタグラ