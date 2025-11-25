政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）副党首の丸山穂高元衆院議員（41）が25日、自身のYouTubeチャンネルでの生配信で、元兵庫県議への名誉毀損の疑いで逮捕、送検された党首の立花孝志容疑者（58）について「弁護士の先生から正式に、党の役員としての稟議というか、どういうふうに進めていくかみたいな、細かくお聞きいただいた」と明かした。 【写真】兵庫県知事選の応援演説で“ぶっ壊～す”ポーズをする斉