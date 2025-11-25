高岡市は、庁舎の今後のあり方を検討する市民アンケートの実施に向けて、12月補正予算案に関連費用を計上しました。これは、きょうの定例会見で高岡市の出町市長が明らかにしました。老朽化や耐震化が課題となっている高岡市の庁舎について、来年度中に整備のあり方を問う市民アンケートを行う方針です。これに向けて、今の建物を活用する場合や耐震化に伴う費用、そして移転した場合の費用などについて調べるため、12