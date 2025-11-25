マカフィーは11月25日、「2025年ホリデーショッピング詐欺に関する調査」の調査結果を発表した。この調査は日本を含む世界7カ国に在住する18歳以上の8600人を対象に実施したもので、ホリデーシーズンにおける詐欺やテクノロジーが消費者に与える影響を調査している。○オンラインショッピングは依然として人気日本における主な結果として、回答者の72%が今年のホリデーシーズンにオンラインで買い物をする予定であると回答した。利