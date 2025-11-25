米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチロー氏（５２）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の両日、福岡・九州国際大付を指導した。高校生の指導は２０２０年から６年連続１３校目となる。野球殿堂入りした今年、オリックス時代の恩師である故・仰木彬監督の故郷で野球に打ち込む次世代の子どもと向き合いたいという思いから、数年前からアプローチがあったという同校を訪問。１９日に閉幕した