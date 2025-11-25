柏木由紀プロデュースのコスメブランド「upink（ユーピンク）」より、新商品「upink コントロールカラーベース ブルー」を2025年12月10日（水）より全国発売となる。■黄みを抑え透明感を引き出すブルー下地「コントロールカラーベース ブルー」は、試作を重ねて完成した計算されたブルーカラーの下地。黄みを自然に抑え、くすみをカバーしながらナチュラルな透明感を仕込む。白浮きしにくく、青みで顔色が悪く見えない設計。みず