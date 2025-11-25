〈地域の生活に根差したスーパーマーケットならではの商品力集結〉チラシ･買い物情報サービス「トクバイ」を運営するくふうカンパニーは、「全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙 2025」の結果を、11月13日に発表した。同企画は「日本のおいしいものは、地元のスーパーにある‼」をキーメッセージに行うスーパーマーケットグルメの祭典で、全国のスーパーマーケットから自慢の惣菜やスイーツなどを集め生活者が投票する