来年春から、工業系の企業で働く予定の学生たちの合同内定式が、佐世保市で開かれました。 （阿比留 宏 会長） 「本日内定を受けられた皆様に、心からお祝い。皆様の若い力が佐世保の産業を支え、未来を切り開くことを大いに期待」 合同内定式は、同じ時期に社会人となる仲間とつながりを持ってもらおうと、59の企業が所属する佐世保工業会が4年前から開いています。 今年は、来年春に就職する高校生や専