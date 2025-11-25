鹿児島港本港区の北ふ頭エリアとウォーターフロントパークエリアの再開発について、県は10月、10者を対象に活用法やアイデアを募る調査を行いました。その結果が25日に明らかになり、カフェやグランピング施設などの活用イメージが示されました。鹿児島港本港区の再開発について25日、県や鹿児島市、旅客船協会などが意見を交わす懇談会が開かれました。県は去年11月、再開発に意欲を示す18の事業者