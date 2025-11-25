金沢カレーでおなじみの「ゴーゴーカレーグループ」が新たな事業展開です。戒律で食べ物が制限されているイスラム教徒の人たち向けに、新たな製造工場を輪島市に開設しました。輪島市塚田町に完成したゴーゴーカレーグループの輪島工場では、イスラム教の教えで食べることが許される、「ハラル認証」に基づいたレトルト製のチキンカレーを年間およそ130万食分生産できます。被災地の復興支援として10人程度の雇用も見込んでいて、