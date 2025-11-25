スターバックスコーヒージャパンは11月25日20時、公式オンラインストアで、ホリデーシーズンのグッズを先行発売する。今回のグッズのテーマは「Moments of Joy」。深緑にゴールドを配した上品なボトルやマグカップなど、街中がきらめくホリデーシーズンらしいアイテムを取りそろえる。全国の「スターバックス」での店頭販売は11月26日から。スターバックスコーヒージャパン ホリデーシーズンのグッズ販売ラインアップ(一部抜粋)は