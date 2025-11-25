三井住友トラストクラブは、ダイナースクラブカード会員を対象に「韓国で使って、当たる。キャンペーン」を12月1日から2026年5月31日まで実施する。期間中に韓国でショッピング利用した人を対象にキャッシュバックを行う。実施期間は第1回が12月1日から2026年2月28日まで、第2回が2026年3月1日から5月31日まで。賞品は、1等100,000円が各回5名、2等30,000円が各回50名、チャンス賞10,000円が各回3人に1人。1等と2等は各回の韓国で