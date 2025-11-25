来夏の北中米ワールドカップ（W杯）、12月５日の組分け抽選会を前に、森保ジャパンへの注目度は確実に高まっている。米紙『New York Post』が11月24日、「抽選前に賭けるべきダークホースは日本」と題した記事を掲載。森保一監督が率いるチームを掘り下げ、信じるに値する理由を次のように伝えている。「国際サッカーで成功を収めるには、一貫性とアイデンティティが鍵となる。メンバー構成は流動的で、チームが練習し、試合を