歌手・MINMI（50）が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年12月後半に中国でのツアーを予定していたものの、延期となったことを発表した。MINMIは「実は12月後半、初中国五大都市ツアーの計画がありましたが、延期となりました！」と報告。「中国にもチケットを買って待っててくれた人達がいるなんて、、少し残念だけど」と無念さをにじませながらも「改めて平和なムードの中、ツアー開催される事楽しみにします！」とつ