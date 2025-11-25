元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（56）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。池山隆寛新監督（59）就任でヤクルトの期待と課題を談義した。山本昌氏は「戦力的にはキツいよね」と、新指揮官には厳しい船出を予想した。来季はメジャー挑戦する主砲・村上宗隆を欠いた打線となる。山崎氏は「スワローズは（成績関係なく）3年くらいは（様子を）見てくれる球団。1、2年目は種をまくシーズンになるのかな