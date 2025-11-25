ビルの壁にあるパイプを伝って…。すばやく駆け下りていくサル。24日、サルが現れたのは広島市の中心部。18日から広島市中心部で、目撃情報が相次いでいたサル。警察官や市の職員の追跡から逃げ続けていましたが…夕方になってビルの駐車場に追い込まれると…ついに捕獲されました。広島市によりますと、体長およそ50センチの子ザルで、目撃情報が相次いでいたサルと同じ個体とみられています。サルは山へ返されたということです。