西九州新幹線を貸し切った特別なツアーが開催され、園児たちが車両基地などを見学しました。 JR長崎駅のホームでヴィヴィくんたちに見送られ、園児たちが元気に乗り込むのは、西九州新幹線「かもめ」です。 新幹線を貸し切った特別なツアー「かもめトレチャッタ！」。 貸し切り列車が「取れちゃう」と「トレインチャーター」をかけた名称で、JR九州が手軽に列車を貸し切って