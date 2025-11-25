瀬戸内の魚と広島の日本酒の相性の良さを広めようと飲食店などを招いたセミナーが開かれました。セミナーは、県の「おいしい！広島」プロジェクトの一環として開かれ、県内の飲食店やホテルから14人が参加しました。瀬戸内の魚と広島の日本酒を組み合わせ、県民や観光客に提案してもらうことが目的です。参加者は料理と日本酒を実際に口にしながら、温度や器による日本酒の味わいの変化や、それぞれに合う料理の組み合