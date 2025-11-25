女性の体調に大きく影響するホルモンのバイオリズム。その変化に振り回されるのではなく、時期に合わせた“リズムケア”で、いつでも自分らしいコンディションを維持して快適に過ごしませんか。バイオリズムを把握し“リズムケア”を取り入れて月経周期は4つに分かれ、それぞれ体調や気分に違いがある。その変化に大きく影響するのが女性ホルモン。「自身の体と心が、女性ホルモンによってどう変わるのか。そのリズムを周期ごとに