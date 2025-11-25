日中韓４都市の芸能団が参加した東アジア文化都市の開幕式＝５月、鎌倉芸術館１２月に鎌倉市内で予定されている「東アジア文化都市」事業の閉幕式に中国２都市が欠席する見通しとなった問題を巡り、鎌倉市は２５日の定例会見で、日中韓３カ国の友好を誓った共同宣言を断念する意向を示した。松尾崇市長は「さまざまな事情で欠席は残念だが、１年間の交流が無駄になることはない」とし、今後も４都市の交流を継続していく考えを示