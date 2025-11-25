第6世代RAV4がボローニャに登場！ どこが変わった？トヨタのイタリア法人は2025年10月23日、イタリアのボローニャで開催された「Auto e Moto d’Epoca」の会場において、6代目となる新型「RAV4」をイタリア市場向けに「NUOVO TOYOTA RAV4 ANTEPRIMA NAZIONALE（国内初披露）」として発表しました。なお、ワールドプレミアは2025年5月21日に日本で実施されています。イタリアで新型「RAV4」がついに発売！【画像】超カッコイイ