福岡管区気象台は25日、九州北部の12月からの3か月予報を発表しました。向こう3か月は、気温はほぼ平年並みで雨の量は少ない見込みです。 冬の初めにかけて、赤道付近の海面水温が平年より低くなる「ラニーニャ現象」に近い状態が続く見込みです。1月は寒さが厳しい日が出てくる可能性があるということです。一方、大陸のシベリア高気圧の張り出しが強いことなどから低気圧の影響を受けにくいため、向こう3か月の降水量は