『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』ジャケ写 Nissy（西島隆弘）が、11月27日にライブ音源『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を配信リリースすることが決定した。 2013年にセルフプロデュースによりソロ活動を開始し、2023年に10周年を迎えたNissy。10周年のファイナルとして開催された『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final”