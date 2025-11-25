タレントの若槻千夏が家族旅行の写真を披露し、反響を呼んでいる。２５日までにインスタグラムで「大切な記念日だったので家族で熱海旅行へ行ってきました」とつづると、旅行中の写真複数枚をアップ。ホテルでくつろぐ姿や、コース料理を楽しむ姿など様々な写真が公開され「楽しい家族旅行でした」と続けた。この投稿にファンからは「記念日おめでとうございます」「思い出キラキラしてます」「記念日を大切に出来て素敵！ど