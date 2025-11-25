先週の東京では出世レースが行われた。２３日の赤松賞（牝馬限定、１勝クラス）は、来春定年を迎える国枝栄厩舎のヒズマスターピース（牝２歳、父スクリーンヒーロー）が勝利。同厩舎と赤松賞の結びつきは深く、牝馬３冠馬アパパネなどがここで勝利を収め、Ｇ１ウィナーへ上り詰めた。翌日の東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２を制したパントルナイーフ（牡２歳、父キズナ）は、２１年の勝ち馬で顕彰馬になるイクイノックスと同じ木村哲也厩