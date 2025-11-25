政府は先週、21.3兆円規模の経済対策を閣議決定し、おこめ券といった食料品の価格高騰に対する支援が盛り込まれました。コメの価格高騰が続くなか、県などは来年の作付けなどについて話し合いました。 三条市のスーパー『マルセン』。店頭のコメの平均価格は、5kg当たり5000円を超えるなど、去年の1.5～2倍の値段になっています。 ■マルセン 太田雅悠専務 「価格が上がって本当にお客様も買いづらくなっ