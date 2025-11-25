今年、はやっているインフルエンザは「A型」とお伝えしていますが、その「変異株」が早期流行に影響しているのではないかと専門家はみています。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「インフルエンザ早期流行変異株が影響？」をテーマに解説します。■インフル猛威9月末に「流行シーズン入り」まずは最新の感染状況です。厚生労働省によると、今月16日までの1週間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者