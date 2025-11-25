気象庁によりますと午後6時1分ごろ、熊本県で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、震度5強を観測したのは、産山村、震度5弱を観測したのは、阿蘇市、竹田市です。また菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村で震度4を観測しています。震源地は熊本県阿蘇地方、震源の深さは10キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波