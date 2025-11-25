スコーン専門店「BAKERS gonna BAKE」から、クリスマスシーズンを彩る華やかなスイーツが登場！12月3日（水）から、苺の甘酸っぱさが際立つ「ストロベリーキャンドルスコーン」、香り高いチョコレートスイーツの「クリスマスチョコレートスコーン」、そして伝統的な「シュトーレンスコーン」など、クリスマス限定のスコーンがラインアップ。 クリスマス