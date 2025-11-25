広島・中崎翔太投手（33）が25日、契約更改交渉に臨み、1000万円増の年俸6200万円でサインした。プロ15年目、33歳のベテラン。今季はリーグ3連覇を達成した18年以来、7年ぶりに50試合をクリアする51試合に登板。3勝2敗14ホールド、防御率2・36の好成績を残し「久しぶりにシーズンを完走できた」と笑顔を見せた。通算115セーブで、ホールドはあと3で100に到達。「100セーブ、100ホールド」なら球団初で、球界でも過去9人し