立山町の舟橋貴之町長は昨夜、来年1月に行われる町長選挙に、6回目の当選を目指して立候補することを表明しました。新人との選挙戦になる見込みで、舟橋町長は意気込みを語りました。舟橋町長「来年1月20日の立山町長選挙に出馬したいと考えていると、皆さんに報告したいと思います」立山町の舟橋町長は昨夜、後援会の会合を開き、6期目を目指して町長選挙に立候補することを支援者に諮り、了承されました。舟橋町長「20年前、初出