東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件。80代の男性に加え、心肺停止だった20代の女性の死亡も確認されました。トラックに追突し、ボンネットが大きくめくれた乗用車。乗っていた男はドアを開け、走り去っていきます。きのう、東京・足立区の国道で車が歩行者をはねるなどして、男女11人が死傷したひき逃げ事件。80代の男性が死亡し、20代の女性が心肺停止の状態となっていましたが、女性の死亡も確認さ