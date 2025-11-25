国交省が開いた地方路線に関する有識者検討会に出席したJR関係者ら＝25日午後東日本、西日本、九州のJR3社は25日、国土交通省が開いた地方路線に関する有識者検討会で、物価や人件費の高騰で高コスト化が進み、採算性が悪化していると訴えた。3社は存続方法について沿線自治体と協議を続ける。検討会は冒頭を除き非公開。地方路線の赤字線区は新幹線の収益などで支えられているが、国交省によると「利用の多い線区との公平性に