文部科学省は２５日、歴史的文書の保存などを目的とする国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の「世界の記憶」の国内候補に、「観世宗家伝来世阿弥能楽論『風姿花伝』」が決まったと発表した。２０２７年の登録を目指す。「風姿花伝」は、能を大成した世阿弥（１３６３〜１４４３年頃）の代表的な能楽論。言語化が困難な身体芸の魅力を花にたとえて論じ、仏のジャン・ルイ・バローや英のピーター・ブルック、米のロバート・