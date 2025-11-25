今年、日本人として初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさん（52、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が24、25日の2日間、九州国際大付属高校（九州国際大付、福岡）の指導に訪れた。8、9日の中越高校（新潟）に続き今年2校目で、通算12校目の訪問。指導2日目は天候に恵まれず室内での練習となったが、今秋、神宮大会を制した球児たちに野球人としての教えを説いた。【写真を見る】イチロー「“自分はこうあ