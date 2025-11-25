上越市にある『グリーンファーム清里』では、新米のもみすりが行われていました。 保坂一八社長は、コメの高止まりが続く現状を心配しています。 ■グリーンファーム清里 保坂一八社長 「コメがスーパーで非常に高いということで、消費者のコメ離れが一番心配。(コメを)作っている私は価格が高い方が良いが、それにしても高すぎる。」 石破政権の増産方針から事実上転換し、農水省は